У Дніпрі під час відключень світла мешканці напали на енергетиків. Справу передали поліції

У Дніпрі під час аварійних робіт на енергетиків напали мешканці будинків, які раніше не відключали від світла через спільну лінію з об’єктами критичної інфраструктури. Інцидент стався під час переведення цих будинків на загальний режим відключень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у Facebook .

Напад під час робіт

Як зазначають у "ЦЕК", йдеться про будинки на вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключали від електропостачання через перебування на лінії з об’єктами критичної інфраструктури. Зараз же відключення здійснюються у ручному режимі відповідно до загальних правил.

Під час виконання службових обов’язків мешканці цих будинків неодноразово перешкоджали роботі бригади.

Дійшло до рукоприкладства

За інформацією компанії, конфлікт переріс у фізичне насильство.

"На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника", - повідомили у "ЦЕК".

Через інцидент відновлення електропостачання підчерги 5.2 суттєво затрималося.

Привілеїв не буде

В енергокомпанії наголосили, що перебування будинків на лініях з критичною інфраструктурою не дає жодних винятків чи переваг.

"ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" здійснюватиме відключення таких будинків на рівних умовах з іншими мешканцями міста", - заявили в компанії.

Справу передали поліції

Матеріали щодо нападів уже передано до Національної поліції для відкриття кримінального провадження.

В енергетичній компанії закликали громадян не перешкоджати роботі аварійних служб, адже це безпосередньо впливає на строки відновлення електропостачання.