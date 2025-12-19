ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Дніпрі під час відключень світла мешканці напали на енергетиків. Справу передали поліції

Дніпро, П'ятниця 19 грудня 2025 15:51
У Дніпрі під час відключень світла мешканці напали на енергетиків. Справу передали поліції На енергетиків напали під час проведення аварійних робіт (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Дніпрі під час аварійних робіт на енергетиків напали мешканці будинків, які раніше не відключали від світла через спільну лінію з об’єктами критичної інфраструктури. Інцидент стався під час переведення цих будинків на загальний режим відключень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у Facebook.

Напад під час робіт

Як зазначають у "ЦЕК", йдеться про будинки на вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключали від електропостачання через перебування на лінії з об’єктами критичної інфраструктури. Зараз же відключення здійснюються у ручному режимі відповідно до загальних правил.

Під час виконання службових обов’язків мешканці цих будинків неодноразово перешкоджали роботі бригади.

Дійшло до рукоприкладства

За інформацією компанії, конфлікт переріс у фізичне насильство.

"На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника", - повідомили у "ЦЕК".

Через інцидент відновлення електропостачання підчерги 5.2 суттєво затрималося.

Привілеїв не буде

В енергокомпанії наголосили, що перебування будинків на лініях з критичною інфраструктурою не дає жодних винятків чи переваг.

"ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" здійснюватиме відключення таких будинків на рівних умовах з іншими мешканцями міста", - заявили в компанії.

Справу передали поліції

Матеріали щодо нападів уже передано до Національної поліції для відкриття кримінального провадження.

В енергетичній компанії закликали громадян не перешкоджати роботі аварійних служб, адже це безпосередньо впливає на строки відновлення електропостачання.

Читайте також про те, що в "Укренерго" повідомили, що тривалий період сильних морозів може спричинити необхідність введення як аварійних, так і погодинних відключень світла по всій країні.

Раніше ми писали про те, що росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

Дніпропетровська область Вимкнення світла Енергетики
