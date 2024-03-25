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У Дніпрі під час тривоги пролунав вибух

Дніпро, Понеділок 25 березня 2024 21:05
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У Дніпрі під час тривоги пролунав вибух Архівне фото: У Дніпрі під час тривоги пролунав вибух (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

У Дніпрі сьогодні ввечері, 25 березня, пролунав звук вибуху. У місті було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Дніпрі було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що повітряну тривогу в місті та області оголосили о 20:42, а повідомлення про вибух з'явилося через 17 хвилин.

Офіційної інформації про причини вибухів від влади або військових не надходило.

Офіційна інформація

За словами Лисака, в області працювала система ППО.

"Оборонці збили ворожий безпілотник у Дніпровському районі", - додав він.

Обстріли Києва, Харкова, Одеси та Миколаєва

Після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

За словами харківського голови, на третій день після атаки росіян світло повернули 40% споживачам.

Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО. Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.

Щодо Миколаєва, то через атаку РФ там почалися пожежі. 11 людей отримали поранення, двоє з яких потрапили до лікарні.

Вже сьогодні вранці в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Як повідомили у ДСНС, станом на 19:00 відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. З них було госпіталізовано 2 особи.

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