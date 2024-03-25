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В Днепре во время тревоги прогремел взрыв

Днепр, Понедельник 25 марта 2024 21:05
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В Днепре во время тревоги прогремел взрыв Архивное фото: В Днепре во время тревоги раздался взрыв (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

В Днепре сегодня вечером, 25 марта, раздался звук взрыва. В городе была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Днепре был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что воздушную тревогу в городе и области объявили в 20:42, а сообщение о взрыве появилось через 17 минут.

Официальной информации о причинах взрывов от властей или военных не поступало.

Официальная информация

По словам Лысака, в области работала система ПВО.

"Оборонцы сбили вражеский беспилотник в Днепровском районе", - добавил он.

Обстрелы Киева, Харькова, Одессы и Николаева

После масштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян вернули свет 40% потребителям.

Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО. Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.

Что касается Николаева, то из-за атаки РФ там начались пожары. 11 человек получили ранения, двое из которых попали в больницу.

Уже сегодня утром в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 19:00 известно о 10 пострадавших, в том числе 16-летней девочке. Из них были госпитализированы 2 человека.

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