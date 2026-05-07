В Днепре во время построения избили военного, прокуратура начала расследование

00:20 07.05.2026 Чт
2 мин
Прокуратура взялась за дело: избитый боец в больнице, а обидчик исчез
aimg Екатерина Коваль
В Днепре во время построения избили военного, прокуратура начала расследование Фото: украинские военные (facebook.com/831 бригада тактической авиации)
Специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство после публикации видео с избиением военнослужащего 155-й бригады ВСУ во время построения в Днепре. Нападавший - оператор БПЛА - после инцидента самовольно покинул место службы и находится в розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры и сообщение Минобороны.

Что произошло

Инцидент произошел 1 мая около 16:00 на территории временного расположения подразделения в Днепре. Оператор БПЛА во время построения публично унижал другого военнослужащего и нанес ему многочисленные побои. Пострадавшего госпитализировали в больницу Днепропетровской области с телесными повреждениями.

После избиения нападавший самовольно покинул место службы. Продолжаются мероприятия по его розыску и задержанию.

Производство и проверка

Прокуратура открыла уголовное производство по части 2 статьи 406 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование поручено следователям территориального управления ГБР в Полтаве.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил служебную проверку - ее проводит Восточное территориальное управление Военной службы правопорядка. По результатам материалы передадут в правоохранительные органы.

Кто нападавший

В сети распространялась версия, что нападавшим является командир бригады Станислав Лучанов. Однако Сухопутные войска и сама бригада это отрицали. Военная служба правопорядка подтвердила: к избиению причастен солдат-оператор БПЛА. В 21-м корпусе, в который входит 155-я бригада, также отметили, что нападавший не является военнослужащим этой части.

Реакция Минобороны

Министерство обороны Украины также отреагировало на инцидент. В ведомстве назвали избиение "позором и методами российской армии, но не нашими" и отметили, что виновный должен понести ответственность.

"Единственное, что известно точно - на видео не командир 155-й бригады. Но четко понимаем, что перед выстроенным строем вряд ли бы это мог совершить рядовой солдат", - говорится в сообщении ведомства.

МО подтвердило, что на инцидент уже отреагировали военная служба правопорядка, 21-й армейский корпус, Сухопутные войска и Генеральный штаб.

30 апреля в Киеве произошел инцидент: военный, который находился в запасе, в нетрезвом состоянии ходил по супермаркету и пугал посетителей оружием. Нарушителя задержали полицейские.

Также недавно в соцсетях вызвал резонанс скандал вокруг бойцов 14-й отдельной механизированной бригады. Родственники военнослужащих сообщали о критических условиях на позициях, в частности о недостатке пищи и воды. После огласки Генштаб отреагировал на ситуацию, а результатом стало увольнение нескольких высокопоставленных чиновников.

