У Дніпрі оголосили жалобу, є новий "приліт" в будинок: всі подробиці обстрілу РФ

Відповідно до розпорядження, у день жалоби 3 червня на будівлі Дніпровської міськради, на будинках і спорудах комунальних підприємств, установ і закладів міської ради будуть приспущені Державні Прапори України.

Вже після оголошення жалоби, Дніпропетровська ОВА повідомила про нове влучання дроном у житловий будинок у місті. Наразі відомо, що 8-річна дівчинка дістала поранень через новий удар росіян по Дніпру.



Медики надають дитині усю необхідну допомогу.

Наслідки нічної атаки

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпропетровщину зросла до 12, з них двоє - діти. Рятувальники дістали тіла жінки та 8-річного хлопчика дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі.

Раніше з-під завалів вдалося підняти тіло дитини 2023 року народження.

За даними ОВА, у лікарнях залишаються 22 людини, четверо з них - у важкому стані.

У постраждалих фіксують осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові й акубаротравми.

Серед поранених - четверо дітей: хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані у стані середньої тяжкості, ще одна 14-річна дівчинка проходить амбулаторне лікування.

Серед жертв атаки у Дніпрі - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко, який прямував на виклик у момент удару.

Які наслідки атаки в районах області

У самому Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину, гаражі, знищено автівки.

У Кам'янському понівечено адмінбудівлю та багатоквартирні будинки, троє людей дістали поранення - 50-річний чоловік і жінки 49 та 72 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади - пошкоджено багатоквартирні та приватні оселі.

На Синельниківщині росіяни цілили по Васильківській громаді, де зайнялася будівля, що не експлуатується. На Криворіжжі ворог бив по Апостолівській громаді - там виникла пожежа.