В Днепре объявили траур, есть новый "прилет" в дом: все подробности обстрела РФ

Согласно распоряжению, в день траура 3 июня на здании Днепровского горсовета, на домах и сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета будут приспущены Государственные Флаги Украины.

Уже после объявления траура, Днепропетровская ОГА сообщила о новом попадании дроном в жилой дом в городе. Известно, что 8-летняя девочка получила ранения из-за нового удара россиян по Днепру.



Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Последствия ночной атаки

Количество погибших в результате ночной атаки РФ на Днепропетровщину возросло до 12, из них двое - дети. Спасатели достали тела женщины и 8-летнего мальчика достали из-под руин истерзанной врагом четырехэтажки в Днепре.

Ранее из-под завалов удалось поднять тело ребенка 2023 года рождения.

По данным ОВА, в больницах остаются 22 человека, четверо из них - в тяжелом состоянии.

У пострадавших фиксируют осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы.

Среди раненых - четверо детей: парни 6 и 16 лет и 13-летняя девочка госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще одна 14-летняя девочка проходит амбулаторное лечение.

Среди жертв атаки в Днепре - заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко, который направлялся на вызов в момент удара.

Какие последствия атаки в районах области

В самом Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи, уничтожены автомобили.

В Каменском повреждены админздание и многоквартирные дома, три человека получили ранения - 50-летний мужчина и женщины 49 и 72 лет доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине под ударом оказались райцентр, Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады - повреждены многоквартирные и частные дома.

На Синельниковщине россияне целились по Васильковской громаде, где загорелось здание, которое не эксплуатируется. На Криворожье враг бил по Апостоловской громаде - там возник пожар.