У Дніпрі лунають вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Масована дронова атака

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські терористи запустили по Україні близько 140 ударних дронів "Шахед".

Повітряну тривогу оголошено у східних, північних, центральних та південних областях і на Волині.

Попередня масована атака на Дніпро сталася в ніч на п'ятницю, 5 вересня.

Ворожі безпілотники викликали пожежу та руйнування на одному з місцевих підприємств.