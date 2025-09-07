UA

У Дніпрі лунають вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Фото: росіяни атакують дронами-камікадзе Дніпро та Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Дніпрі чути звуки вибухів. Місто та Дніпропетровська область перебувають під атакою ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.

Про вибухи повідомили кореспонденти видання з місця події.

О 00:44 військові повідомили про рух групи дронів у Дніпропетровській області курсом на північний-захід.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про рух безпілотників у напрямку Дніпра і Самару, Кам'янського та Софіївки, а також Кривого Рогу.

Ризик повітряних атак оголошено в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

Станом на 01:07 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/alarmua)

Масована дронова атака

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські терористи запустили по Україні близько 140 ударних дронів "Шахед".

Повітряну тривогу оголошено у східних, північних, центральних та південних областях і на Волині.

Попередня масована атака на Дніпро сталася в ніч на п'ятницю, 5 вересня.

Ворожі безпілотники викликали пожежу та руйнування на одному з місцевих підприємств.

