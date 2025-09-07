В Днепре слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов"

О взрывах сообщили корреспонденты издания с места происшествия.

В 00:44 военные сообщили о движении группы дронов в Днепропетровской области курсом на северо-запад.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о движении беспилотников в направлении Днепра и Самара, Каменского и Софиевки, а также Кривого Рога.

Риск воздушных атак объявлен в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

По состоянию на 01:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/alarmua)