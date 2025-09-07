В Днепре слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов"

В Днепре слышны звуки взрывов. Город и Днепропетровская область находятся под атакой ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и Воздушные силы ВСУ.
О взрывах сообщили корреспонденты издания с места происшествия.
В 00:44 военные сообщили о движении группы дронов в Днепропетровской области курсом на северо-запад.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о движении беспилотников в направлении Днепра и Самара, Каменского и Софиевки, а также Кривого Рога.
Риск воздушных атак объявлен в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.
По состоянию на 01:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Напомним, в ночь на 7 сентября российские террористы запустили по Украине около 140 ударных дронов "Шахед".
Воздушная тревога объявлена в восточных, северных, центральных и южных областях и на Волыни.
Предыдущая массированная атака на Днепр произошла в ночь на пятницу, 5 сентября.
Вражеские беспилотники вызвали пожар и разрушения на одном из местных предприятий.