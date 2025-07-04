У Дніпрі лунають вибухи: перші подробиці

Вибухи у Дніпрі

О 10:29 Повітряні сили повідомили про появу ворожих ударних безпілотників на заході Дніпропетровської області, які рухалися у напрямку на захід та південь.

О 10:57 у Дніпрі пролунали перші вибухи, а вже за хвилину - повторні. За інформацією ЗМІ, о 12:58 у місті знову було чути гучні вибухи.

Сьогодні вибухи також було чутно у Кривому Розі.

Атака на Україну

Росіяни сьогодні випустили по Україні 539 дронів та 11 ракет - балістику, крилаті ракети та "Кинджал". Окупанти цієї ночі запустили рекордні 330 "Шахедів.

Як зазначили у Повітряних силах, головною ціллю ворога був Київ. У місті після ракетної та дронової атаки зафіксували влучання у шести районах. Відомо про понад 20 постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.