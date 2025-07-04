UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Дніпрі лунають вибухи: перші подробиці

Ілюстративне фото: у Дніпрі збивають ворожий дрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

4 липня у Дніпрі знову пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги в регіоні. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпро TV.

"Вибухи у Дніпрі!", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що ворожий розвідувальний БпЛА помічено біля Дніпра.

Для його знищення були задіяні всі наявні засоби ППО. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

 

Вибухи у Дніпрі

О 10:29 Повітряні сили повідомили про появу ворожих ударних безпілотників на заході Дніпропетровської області, які рухалися у напрямку на захід та південь.

О 10:57 у Дніпрі пролунали перші вибухи, а вже за хвилину - повторні. За інформацією ЗМІ, о 12:58 у місті знову було чути гучні вибухи.

Сьогодні вибухи також було чутно у Кривому Розі.

Атака на Україну

Росіяни сьогодні випустили по Україні 539 дронів та 11 ракет - балістику, крилаті ракети та "Кинджал". Окупанти цієї ночі запустили рекордні 330 "Шахедів.

Як зазначили у Повітряних силах, головною ціллю ворога був Київ. У місті після ракетної та дронової атаки зафіксували влучання у шести районах. Відомо про понад 20 постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні