У Дніпрі пролунав вибух: що відомо

У Дніпрі на тлі повітряної тривоги в регіоні пролунав вибух. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

О 10:57 "Суспільне" вперше повідомило про звуки вибуху, які було чутно у Дніпрі. Вже через хвилину вони пролунали повторно.

Перед цим та о 11:00 вибухи також було чутно у Кривому Розі.

Варто відзначити, що Повітряні сили ЗСУ писали про ворожі дрони на заході Дніпропетровської області та загрозу БпЛА у Кривому Розі.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)