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У Дніпрі лунають вибухи: перші подробиці

П'ятниця 04 липня 2025 13:12
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У Дніпрі лунають вибухи: перші подробиці Ілюстративне фото: у Дніпрі збивають ворожий дрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

4 липня у Дніпрі знову пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги в регіоні. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпро TV.

"Вибухи у Дніпрі!", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що ворожий розвідувальний БпЛА помічено біля Дніпра.

Для його знищення були задіяні всі наявні засоби ППО.

У Дніпрі лунають вибухи: перші подробиціФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Дніпрі

О 10:29 Повітряні сили повідомили про появу ворожих ударних безпілотників на заході Дніпропетровської області, які рухалися у напрямку на захід та південь.

О 10:57 у Дніпрі пролунали перші вибухи, а вже за хвилину - повторні. За інформацією ЗМІ, о 12:58 у місті знову було чути гучні вибухи.

Сьогодні вибухи також було чутно у Кривому Розі.

Атака на Україну

Росіяни сьогодні випустили по Україні 539 дронів та 11 ракет - балістику, крилаті ракети та "Кинджал". Окупанти цієї ночі запустили рекордні 330 "Шахедів.

Як зазначили у Повітряних силах, головною ціллю ворога був Київ. У місті після ракетної та дронової атаки зафіксували влучання у шести районах. Відомо про понад 20 постраждалих.

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