В Днепре раздаются взрывы: первые подробности

4 июля в Днепре снова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепр TV.

Для его уничтожения были задействованы все имеющиеся средства ПВО.

Перед этим в Воздушных силах сообщали, что вражеский разведывательный БпЛА замечен возле Днепра.

Взрывы в Днепре

В 10:29 Воздушные силы сообщили о появлении вражеских ударных беспилотников на западе Днепропетровской области, которые двигались в направлении на запад и юг.

В 10:57 в Днепре прозвучали первые взрывы, а уже через минуту - повторные. По информации СМИ, в 12:58 в городе снова были слышны громкие взрывы.

Сегодня взрывы также были слышны в Кривом Роге.

Атака на Украину

Россияне сегодня выпустили по Украине 539 дронов и 11 ракет - баллистику, крылатые ракеты и "Кинжал". Оккупанты этой ночью запустили рекордные 330 "Шахедов".

Как отметили в Воздушных силах, главной целью врага был Киев. В городе после ракетной и дроновой атаки зафиксировали попадания в шести районах. Известно о более 20 пострадавших.

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