У Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи: РФ вдарила ракетами

Цієї ночі ворог вчергове атакує Україну дронами. Проте приблизно о 01:58 військові попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Воронежа.

Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісні в курсом на Дніпропетровську область та Кривий Ріг. Місцеві ЗМІ писали, що вже після 02:01 вибухи було чути у Дніпрі, Кривому Розі, а також була інформація про вибухи у Павлограді та Запоріжжі.

Наразі начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що місто під ударом.

"Місто під атакою балістичними ракетами. Можливі ще виходи", - написав він.

Також зауважимо, що за даними моніторингових каналів, росіяни, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр". Проте офіційно це поки що не підтверджено.

Оновлено о 02:44

У Дніпрі, Кривому Розі та Кременчуці знову пролунали вибухи на тлі атаки балістики.

Також моніторингові канали пишуть, що ворог запустив крилаті ракети типу "Калібр" і наразі вони вже у повітряному просторі України.



Тим часом глава Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа заявив, що росіяни одночасно атакували промислові підприємства одразу у трьох містах області Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. На місцях атаки виникли пожежі.

Оновлено о 02:51

Вілкул підтвердив, що ворог додатково атакує Кривий Ріг крилатими ракетами.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:16 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.