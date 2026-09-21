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РФ знищила корпус університету в Запоріжжі: пряме влучання в об'єкт культурної спадщини

12:10 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
РФ знищила корпус університету в Запоріжжі: пряме влучання в об'єкт культурної спадщини Після атаки РФ спалахнула масштабна пожежа (фото: Getty Images)
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Черговий ворожий обстріл суттєво зруйнував один із корпусів Запорізького національного університету. Після атаки РФ будівлю, яка є об'єктом культурної спадщини, охопило полум'я.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Запорізького національного університету (ЗНУ) у Facebook.

Що відомо про наслідки ворожої атаки

Зранку понеділка, 21 вересня 2026 року, українцям розповіли, що цієї ночі корпус №3 Запорізького національного університету "зазнав прямого влучання".

Наголошується, що це - об'єкт культурної спадщини.

"У його стінах минали роки навчання, зустрічі, лекції та важливі моменти університетського життя", - нагадали у прес-службі ЗНУ.

РФ знищила корпус університету в Запоріжжі: пряме влучання в об'єкт культурної спадщиниКорпус №3 ЗНУ після атаки РФ (фото: facebook.com/official.znu)

Зазначається, що попереду - "складна робота з відновлення".

"Але ми віримо, що зможемо повернути йому життя", - констатували у навчальному закладі.

Виходячи з опублікованих у соціальній мережі фото, у корпусі ЗНУ після атаки спалахнула масштабна пожежа.

РФ знищила корпус університету в Запоріжжі: пряме влучання в об'єкт культурної спадщиниПожежа у корпусі ЗНУ після ворожої атаки (фото: facebook.com/official.znu)

Будівля постраждала як ззовні, так і зсередини.

РФ знищила корпус університету в Запоріжжі: пряме влучання в об'єкт культурної спадщиниБудівля відчутно постраждала від вогню (фото: facebook.com/official.znu)

Були знищені також автомобілі, припарковані поруч із місцем удару.

РФ знищила корпус університету в Запоріжжі: пряме влучання в об'єкт культурної спадщиниАтака РФ наробила чимало лиха (фото: facebook.com/official.znu)

Постраждали й будівлі, розташовані неподалік.

РФ знищила корпус університету в Запоріжжі: пряме влучання в об'єкт культурної спадщиниНаслідки ворожої атаки у Запоріжжі (фото: facebook.com/official.znu)

Дещо згодом ЗНУ опублікував відео, на якому можна побачити наслідки атаки РФ зранку.

"Ранок після влучання. Студенти, викладачі, працівники разом усувають наслідки удару. Дякуємо кожному, хто прийшов", - наголосили у прес-службі університету.

Як можна допомогти ЗНУ з відновленням

Насамкінець у ЗНУ опублікували реквізити для благодійної допомоги - за відповідним посиланням.

Підтримати державний заклад вищої освіти можна також через БО БФ "Молодь Майбутнього" - волонтерський центр ЗНУ:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що РФ знищила один із найбільших торгових центрів Запоріжжя.

Крім того, ми розповідали про інші наслідки російської атаки в місті 21 вересня.

Читайте також, як атака РФ у Києві пошкодила спорткомплекс КНУ імені Тараса Шевченка.

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