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В Днепре, Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы: РФ ударила ракетами

02:16 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: взрывы были слышны в нескольких городах (Getty Images)

Россияне в ночь на 22 сентября в очередной раз запустили по Украине баллистику и другие ракеты. Под ударом ракет оказались сразу несколько городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и местные СМИ.

Этой ночью враг в очередной раз атакует Украину дронами. Однако около 01:58 военные предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Воронежа.

Сразу после этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростные курсы на Днепропетровскую область и Кривой Рог. Местные СМИ писали, что уже после 02:01 взрывы были слышны в Днепре, Кривом Роге, а также была информация о взрывах в Павлограде и Запорожье.

На данный момент начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что город под ударом.

"Город под атакой баллистическими ракетами. Возможны еще выходы", - написал он.

Также заметим, что по данным мониторинговых каналов, россияне, вероятно, совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр". Однако официально это пока не подтверждено.

Обновлено в 02:44

В Днепре, Кривом Роге и Кременчуге вновь раздались взрывы на фоне ракетного обстрела.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают, что враг запустил крылатые ракеты типа "Калибр", и в настоящее время они уже находятся в воздушном пространстве Украины.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что россияне одновременно атаковали промышленные предприятия сразу в трёх городах области - Днепре, Кривом Роге и Павлограде. На местах атак возникли пожары.

Обновлено в 02:51

Вилкул подтвердил, что враг дополнительно атакует Кривой Рог крылатыми ракетами.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:16 карта воздушных тревог выглядит так. Как видно, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.

Обстрелы Украины

Напомним, что россияне в последние месяцы усилили свои атаки по Украине, применяя для ударов различного типа дроны и ракеты.

Буквально прошлой ночью враг атаковал Запорожье, в результате чего были повреждены жилые дома, торговый центр и в том числе учебное заведение. Утром стало известно, что из-за обстрела был существенно разрушен один из корпусов Запорожского национального университета.

Также мы писали, что в ночь на 21 сентября под ударами врага были сразу 10 областей. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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