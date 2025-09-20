В Днепре количество пострадавших из-за атаки РФ возросло до 36

Россияне в ночь на 20 сентября совершили массированный обстрел Днепра. По состоянию на вечер количество пострадавших возросло уже до 36 человек, 8 из них в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"На сейчас пострадавших уже 36. В больнице до сих пор находятся 8 из них. Другие пострадавшие под амбулаторным наблюдением", - говорится в сообщении.

Глава ОГА уточнил, что чрезвычайники укротили пожары. Кроме того, после обследования принято решение временно отселить жителей подъезда многоэтажки, которая больше всего пострадала от обстрела РФ.

"Это около ста жителей. Всем предложили временное жилье, но обращений не поступало. Люди будут проживать у родственников", - написал Лысак.

Также он добавил, что кроме многоэтажных и частных домов, в Днепре из-за вражеской атаки разбиты несколько школ и детсадов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, и инфраструктура.