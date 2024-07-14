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У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Дніпрі та Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги через активність ворожої тактичної авіації пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Повітряну тривогу у Дніпрі і Запоріжжі було оголошено о 23:40 13 липня прісля повідомлення Повітряних Сил про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

О 00:08 14 липня Повітряні Сили повідомили про рух ракети на Запоріжжя, але майже відразу додали "курсом на Дніпро".

Нагадаємо, 13 липня Росія влучила двома авіабомбами УМПБ Д-30СН у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю у Мирнограді Донецької області. Внаслідок чого четверо людей загинуло, а ще 9 отримали поранення.

Також в суботу російські окупанти обстріляли Херсонську область. В результаті удару по Чорнобаївці дитина отримала важкі травми.

У Дніпропетровській області Росія атакувала рятувальників дронами-камікадзе, коли ті гасили пожежу.

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