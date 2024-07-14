В Днепре и Запорожье раздались взрывы

Воздушная тревога в Днепре и Запорожье была объявлена в 23:40 13 июля после сообщения Воздушных Сил об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

В 00:08 14 июля Воздушные Силы сообщили о движении ракеты на Запорожье, но почти сразу добавили "курсом на Днепр".

Обновлено в 01:20. Местные telegram-каналы сообщили о новых взрывах в Днепре. Перед этим ПС ВСУ предупредили об опасности применения баллистического вооружения с востока.