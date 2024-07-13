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Росіяни обстріляли Чорнобаївку, дитина отримала важкі поранення (фото)

Чорнобаївка, Субота 13 липня 2024 21:17
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Росіяни обстріляли Чорнобаївку, дитина отримала важкі поранення (фото) Фото: Росіяни обстріляли Чорнобаївку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, російські окупанти обстріляли Херсонську область. В результаті удару по Чорнобаївці дитина отримала важкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін пояснив, що ввечері окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці.

Росіяни обстріляли Чорнобаївку, дитина отримала важкі поранення (фото)

Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина.

"В неї - травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба. "Швидка" доставила підлітка до лікарні у вкрай важкому стані. Нині медики дообстежують дівчинку та надають допомогу", - розповів глава ОВА.

Обстріли України 13 липня

Нагадаємо, раніше сьогодні у Харківській області російські окупанти обстріляли селище Буди.

Росіяни ударили по об'єктах "Укрзалізниці", в результаті чого поранення отримали понад 20 людей. Ще двоє загинули. Деталі російської атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що Російська Федерація атакувала й інші регіони України. Зокрема, окупанти скинули авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області.

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