Російські дрони атакували рятувальників у Дніпропетровській області: є постраждалий
У Дніпропетровській області Росія атакувала рятувальників дронами-камікадзе, коли ті гасили пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
Як зазначається, вдень у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району сталася пожежа сухої трави.
На місце були направлені працівники місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь.
Під час гасіння пожежі російські окупанти спрямували дрони-камікадзе по рятувальникам. Внаслідок атаки отримав поранення працівник місцевої пожежної команди.
Крім того, пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують завдавати удари по регіонам України. Так, Росія скинула авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області. Через атаку є жертви і багато поранених.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія, 13 липня, обстріляла селище Буди Харківської області. Внаслідок атаки постраждали понад 20 людей.
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