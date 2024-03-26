У Дніпрі днями закінчиться опалювальний сезон: названо дату

Завершення опалювального сезону в Україні

В Україні через потепління місцева влада ухвалює рішення про дострокове завершення опалювального сезону. Зокрема, це зробили в Херсоні.

Також завершити опалювальний сезон планують у Києві. Це станеться вже у четвер, 28 березня.

У Краматорьку опалювальний сезон буде завершено у ніч з 28 на 29 березня.

Що ж стосується Харкова, то там ситуація є складнішою. Теплопостачання там достроково завершать на тлі масованих ракетних атак Росії. Дані заходи передбачають зниження навантаження на суттєво пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста.

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