RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре на днях закончится отопительный сезон: названа дата

Фото: в Днепре отключат отопление (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Днепре готовятся к завершению отопительного сезона 2023-2024 годов. Решение о прекращении теплоснабжения с 28 марта принято на фоне повышения среднесуточной температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет.

Как сообщил директор коммунального предприятия "Теплоэнерго" Андрей Клименко, отключить отопление в Днепре планируется 28 марта.

В то же время тепло продолжат получать роддома и интернатные учреждения.

"Несмотря на непростые времена, Днепр прошел отопительный сезон. Он был легче предыдущего, ведь были закалены сложной зимой 2022-2023 годов и были готовы к возможным негативным сценариям. Благодаря военным, энергетикам, слесарям-ремонтникам мы справились", - отметил Клименко.

Завершение отопительного сезона в Украине

В Украине из-за потепления местные власти принимают решение о досрочном завершении отопительного сезона. В частности, это сделали в Херсоне.

Также завершить отопительный сезон планируют в Киеве. Это произойдет уже в четверг, 28 марта.

В Краматорске отопительный сезон будет завершен в ночь с 28 на 29 марта.

Что же касается Харькова, то там ситуация сложнее. Теплоснабжение там досрочно будет завершено на фоне массированных ракетных атак России. Данные мероприятия предполагают снижение нагрузки на существенно поврежденную энергетическую инфраструктуру города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьОтопительный сезон