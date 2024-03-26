В Днепре на днях закончится отопительный сезон: названа дата

Завершение отопительного сезона в Украине

В Украине из-за потепления местные власти принимают решение о досрочном завершении отопительного сезона. В частности, это сделали в Херсоне.

Также завершить отопительный сезон планируют в Киеве. Это произойдет уже в четверг, 28 марта.

В Краматорске отопительный сезон будет завершен в ночь с 28 на 29 марта.

Что же касается Харькова, то там ситуация сложнее. Теплоснабжение там досрочно будет завершено на фоне массированных ракетных атак России. Данные мероприятия предполагают снижение нагрузки на существенно поврежденную энергетическую инфраструктуру города.

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