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У Дніпрі через ракетну атаку РФ сталися пожежі, пошкоджене підприємство

Фото: названі наслідки російьского ракетного обстрілу міста Дніпро (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі в результаті сьогоднішньої російської ракетної атаки було пошкоджене підприємство. Також у місті сталися пожежі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Чиновник зазначив, що російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область з раннього ранку.

"Інформація щодо наслідків уточнюється", - передав керівник ОВА.

Разом з тим він розповів, що вже відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі, й "також у місті сталося дві пожежі".

Своєю чергою глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram також розповів про пожежі, й про пошкоджене підприємство у місті Дніпро.

"Зранку область знаходиться під ворожою атакою. У Дніпрі було гучно - сталося кілька пожеж. Пошкоджене підприємство". - йдеться в його заяві.

Новина доповнюється....

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