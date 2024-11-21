У Дніпрі через ракетну атаку РФ сталися пожежі, пошкоджене підприємство

У Дніпрі в результаті сьогоднішньої російської ракетної атаки було пошкоджене підприємство. Також у місті сталися пожежі
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
Чиновник зазначив, що російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область з раннього ранку.
"Інформація щодо наслідків уточнюється", - передав керівник ОВА.
Разом з тим він розповів, що вже відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі, й "також у місті сталося дві пожежі".
Своєю чергою глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram також розповів про пожежі, й про пошкоджене підприємство у місті Дніпро.
"Зранку область знаходиться під ворожою атакою. У Дніпрі було гучно - сталося кілька пожеж. Пошкоджене підприємство". - йдеться в його заяві.
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