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У Дніпрі через ракетний удар РФ по житловому будинку оголошено триденну жалобу

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Неділя 15 січня 2023 15:36
У Дніпрі через ракетний удар РФ по житловому будинку оголошено триденну жалобу Фото: кількість жертв ракетного удару в Дніпрі досягла 25 (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі від 15 січня оголошено триденну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

На місці трагедії донині залишаються працювати рятувальники, військові, міські служби, поліція та багато техніки. Триває розбирання завалів.

Для тих, чиє житло постраждало, організовано автобуси до пунктів тимчасового прихистку. Місто надає допомогу всім людям, які цього потребують.

Нагадаємо, 14 січня росіяни під час масового обстрілу території України влучили в житловий будинок в Дніпрі, наразі кількість поранених перевалила за півсотні людей.

В результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.

Пізніше в мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" по будинку в Дніпрі. У результаті удару загинуло п'ятеро жителів.

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