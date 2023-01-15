В Днепре из-за ракетного удара РФ по жилому дому объявлен трехдневный траур
В Днепре от 15 января объявлен трехдневный траур по погибшим из-за ракетного удара россиян по жилому дому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
На месте трагедии по сей день остаются работать спасатели, военные, городские службы, полиция и многие техники. Продолжается разборка завалов.
Для тех, чье жилье пострадало, организованы автобусы в пункты временного убежища. Город оказывает помощь всем нуждающимся людям.
Напомним, 14 января россияне во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, пока количество раненых перевалило за полсотни человек.
В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.
Позже в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей.
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