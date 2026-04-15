UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Дніпрі через атаку РФ постраждали діти: наймолодшому - 1,5 року

22:19 15.04.2026 Ср
2 хв
Хлопчикам надається вся необхідна медична допомога
aimg Анастасія Никончук
Фото: ДСНС (GettyImages)

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про постраждалих унаслідок російської атаки на Дніпро, серед яких двоє малолітніх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжа.

Постраждалі внаслідок атаки

Унаслідок удару по Дніпру постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики.

Як зазначив глава ОВА, у них зафіксовано множинні садна, їм надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше стало відомо, що загальна кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Крім дітей, поранення дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

Стан поранених і допомога медиків

За інформацією обласної влади, лікарі оперативно надали допомогу постраждалим. Діти перебувають під наглядом фахівців, їхній стан контролюється.

Жінка також отримує лікування в медичному закладі. Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу.

Руйнування та наслідки удару

Унаслідок атаки виникли пожежі - загорілися офісна будівля та гараж. Вогонь вдалося ліквідувати. Також зафіксовано пошкодження автомобілів, що знаходилися поблизу.

На місці продовжують працювати служби, які фіксують наслідки удару та оцінюють обсяг руйнувань.

Нагадуємо, що в ніч на 15 квітня російські війська атакували низку українських міст і населених пунктів, унаслідок чого в Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах і Сумах зафіксовано пожежі, руйнування та постраждалих.

Зазначимо, що в ніч на 15 квітня російські війська завдали удару по Дніпру із застосуванням безпілотників, унаслідок чого виникла пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
