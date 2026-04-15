В Днепре из-за атаки РФ пострадали дети: самому младшему - 1,5 года

Пострадавшие в результате атаки

В результате удара по Днепру пострадали двое детей — трехлетний и полуторагодовалый мальчики.

Как отметил глава ОВА, у них зафиксированы множественные ссадины, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже стало известно, что общее число пострадавших возросло до трех человек. Помимо детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

Состояние раненых и помощь медиков

По информации областных властей, врачи оперативно оказали помощь пострадавшим. Дети находятся под наблюдением специалистов, их состояние контролируется.

Женщина также получает лечение в медицинском учреждении. Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Разрушения и последствия удара

В результате атаки возникли пожары — загорелись офисное здание и гараж. Огонь удалось ликвидировать. Также зафиксированы повреждения автомобилей, находившихся поблизости.

На месте продолжают работать службы, которые фиксируют последствия удара и оценивают объем разрушений.