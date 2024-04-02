У Дніпрі було чути вибухи

У Дніпрі було чути кілька вибухів сьогодні вночі, 2 квітня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників типу "Шахед" у Дніпропетровській області. Пізніше також у моніторингових пабликах зазначалося, що частина ударних дронів рухається у напрямку Дніпро.

Офіційних даних про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Жителів обласного центру закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.