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У Дніпрі було чути вибухи

Вівторок 02 квітня 2024 02:17
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У Дніпрі було чути вибухи Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі було чути кілька вибухів сьогодні вночі, 2 квітня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників типу "Шахед" у Дніпропетровській області. Пізніше також у моніторингових пабликах зазначалося, що частина ударних дронів рухається у напрямку Дніпро.

Офіційних даних про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Жителів обласного центру закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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