У Дніпрі було чути вибухи
Колаж РБК-Україна
У Дніпрі було чути кілька вибухів сьогодні вночі, 2 квітня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників типу "Шахед" у Дніпропетровській області. Пізніше також у моніторингових пабликах зазначалося, що частина ударних дронів рухається у напрямку Дніпро.
Офіційних даних про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Жителів обласного центру закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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