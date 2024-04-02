ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре были слышны взрывы

Вторник 02 апреля 2024 02:17
UA EN RU
В Днепре были слышны взрывы Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Днепре было слышно несколько взрывов сегодня ночью, 2 апреля. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения ударных беспилотников типа "Шахед" в Днепропетровской области. Позже также в мониторинговых пабликах отмечалось, что часть ударных дронов движется по направлению на Днепр.

Официальных данных о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. Жителей областного центра призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Воздушные удары РФ по Днепру

Напомним, российские оккупанты практически ежедневно наносят по территории Украины воздушные удары с применением различных видов и типов вооружения. В частности, целью захватчиков в этих атаках часто становится Днепр.

Так, над Днепровским районом Днепропетровской области 30 марта силы и средства противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Кроме того, вчера, 1 апреля, в Днепре местный житель во время прогулки обнаружил фрагмент, похожий на неразорванную крылатую ракету "Калибр". Ракета была сбита силами ПВО во время одной из последних вражеских атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Днипро Вторжение России в Украину Взрывы Дрони
NEWS
Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км, - Федоров
Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км, - Федоров
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ