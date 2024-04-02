В Днепре были слышны взрывы

В Днепре было слышно несколько взрывов сегодня ночью, 2 апреля. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальных данных о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. Жителей областного центра призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения ударных беспилотников типа "Шахед" в Днепропетровской области. Позже также в мониторинговых пабликах отмечалось, что часть ударных дронов движется по направлению на Днепр.

Воздушные удары РФ по Днепру

Напомним, российские оккупанты практически ежедневно наносят по территории Украины воздушные удары с применением различных видов и типов вооружения. В частности, целью захватчиков в этих атаках часто становится Днепр.

Так, над Днепровским районом Днепропетровской области 30 марта силы и средства противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Кроме того, вчера, 1 апреля, в Днепре местный житель во время прогулки обнаружил фрагмент, похожий на неразорванную крылатую ракету "Калибр". Ракета была сбита силами ПВО во время одной из последних вражеских атак.

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