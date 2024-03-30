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Над Дніпровським районом збили російську ракету

Субота 30 березня 2024 15:23
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Над Дніпровським районом збили російську ракету Ілюстративне фото: ЗСУ знищили російську ракету Х-59 над Дніпровським районом (facebook.com.kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Над Дніпровським районом Дніпропетровської області сьогодні, 30 березня, силами та засобами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

""Мінус" ворожа ракета над областю! Наші оборонці неба збили її над Дніпровським районом", - розповів він.

Голова облради уточнив, що російську ракету збили військовослужбовці Повітряного командування "Схід".

Також стало відомо, що була знищена ракета Х-59 російських загарбників.

"Близько 14.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - передали у Пк "Схід".

Над Дніпровським районом збили російську ракету

Повітряні удари РФ по Україні

Нагадаємо, російські окупанти практично щодня завдають по території України повітряні удари із застосуванням різних видів та типів озброєння. Так, до прикладу, у ніч проти 30 березня інтервенти атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.

Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона знищила 9 дронів у межах: Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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