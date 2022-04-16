В Днепропетровской области взрывотехники обезвредили ракету от "Точки-У"
В Павлоградском районе Днепропетровской области взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты 9М79-1 "Точка-У".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Группа пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области осуществила выезд.
В 16:30 пиротехники ГСЧС уничтожили остатки ракеты неподалеку от сел Богдановка и Богуслав.
Отмечается, что подрывы являются контролируемыми и не угрожают жизни граждан.
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