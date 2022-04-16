Украинские морпехи уничтожили экипаж вражеского танка Т-72

Военно-морские силы ВС Украины уничтожают российскую технику и оккупантов. В частности, на этот раз ликвидировали вражеский танк Т-72 вместе с экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

"Морские пехотинцы продолжают отправлять на тот свет российского оккупанта. На этот раз "снотворное" получил танк Т-72 РФ вместе с экипажем. Рецепт выписывал расчет противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" одного из отдельных батальонов морской пехоты", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинские военные на Юге ночью уничтожили 14 оккупантов и их технику.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 52-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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