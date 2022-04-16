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Украинские военные на Юге ночью уничтожили 14 оккупантов и их технику

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 16:25
Украинские военные на Юге ночью уничтожили 14 оккупантов и их технику На юге ВСУ уничтожили 14 оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В направлении Николаевской и Херсонской областей оккупанты активизируют боевые действия и пытаются закрепиться на позициях. Однако, украинские защитники дали достойный отпор врагу и за ночь с 15 на 16 апреля уничтожили 14 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

В частности, в течение ночи оккупанты осуществляли обстрелы украинских позиций и населенных пунктов, используя танки и артиллерию.

Также несмотря на обстрелы ВСУ удалось по состоянию на 16 апреля уничтожили 14 россиян и 4 единицы вражеской техники.

Оперативное командование призывает жителям городов не пренебрегать воздушными тревогами и не касаться подозрительных предметов.

Ранее мы сообщали, что ВСУ на Востоке за сутки уничтожили более 20 оккупантов.

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