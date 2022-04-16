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У Дніпропетровській області вибухотехніки знешкодили ракету від "Точки-У"

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Дніпропетровська область, Субота 16 квітня 2022 20:31
У Дніпропетровській області вибухотехніки знешкодили ракету від "Точки-У" Вибухотехніки (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Павлоградському районі Дніпропетровської області вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети 9М79-1 "Точка-У".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснила виїзд.

О 16:30 піротехніки ДСНС знищили залишки ракети неподалік від сіл Богданівка та Богуслав.

Зазначається, що підриви є контрольованими і не загрожують життю громадян.

Раніше ми повідомляли, що українські морпіхи знищили екіпаж ворожого танка Т-72.

Також ми писали, що українські військові на Півдні вночі знищили 14 окупантів та їхню техніку.

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