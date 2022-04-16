У Дніпропетровській області вибухотехніки знешкодили ракету від "Точки-У"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що підриви є контрольованими і не загрожують життю громадян.

О 16:30 піротехніки ДСНС знищили залишки ракети неподалік від сіл Богданівка та Богуслав.

Раніше ми повідомляли, що українські морпіхи знищили екіпаж ворожого танка Т-72.

Також ми писали, що українські військові на Півдні вночі знищили 14 окупантів та їхню техніку.

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