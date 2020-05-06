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В Днепропетровской области выявили еще 20 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 19:52
В Днепропетровской области выявили еще 20 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области подтверждено 588 случаев заражения

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Так, новые случаи заражения COVID-19 подтвердили в городе Днепр, Кривом Роге, Камьянском, а также в Днепровском, Петропавловском и Павлоградском районах.

По состоянию на вечер 6 мая общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 588 случаев.

Напомним, по состоянию на 6 мая в отделениях интенсивной терапии в Украине находятся 10 больных коронавирусом детей. Один больной коронавирусом ребенок находится на аппарате ИВЛ.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине зафиксировали рост числа новых случаев коронавируса после трехдневного спада. За 5 мая заболели 487 человек. Общее количество инфицированных выросло до 13 184 человек.

Умерли за прошлые сутки 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 в Украине стали 327 человек.

Добавим, что в Херсонской области общее количество зараженных вирусом увеличилось до 146 человек.

В больницах Нью-Йорка выросло число пациентов с COVID-19 В Италии за сутки от COVID-19 вылечились рекордные 8 тыс. человек
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