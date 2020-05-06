У Дніпропетровській області виявили ще 20 нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області підтверджено 588 випадків зараження

У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили 20 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Так, нові випадки зараження COVID-19 підтвердили в місті Дніпро, Кривому Розі, Кам'янському, а також у Дніпровському, Петропавлівському та Павлоградському районах.

За станом на вечір 6 травня загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 588 випадків.

Нагадаємо, станом на 6 травня у відділеннях інтенсивної терапії в Україні знаходяться 10 хворих коронавірусом дітей. Один хворий коронавірусом дитина перебуває на апараті ШВЛ.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували зростання числа нових випадків коронавірусу після триденного спаду. За 5 травня захворіли 487 осіб. Загальна кількість інфікованих зросла до 13 184 осіб.

Померли за минулу добу 11 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами COVID-19 в Україні стали 327 осіб.

Додамо, що в Херсонській області загальна кількість заражених вірусом збільшилася до 146 осіб.