ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве назвали количество детей с коронавирусом в интенсивной терапии

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 16:31
В Минздраве назвали количество детей с коронавирусом в интенсивной терапии
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Один больной коронавирусом ребенок находится на аппарате ИВЛ

По состоянию на 6 мая в отделениях интенсивной терапии в Украине находятся 10 больных коронавирусом детей. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в своем Telegram-канале.

По данным ЦОЗ, по состоянию на сегодня один больной коронавирусом ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких и еще один на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Кроме того, трое детей с коронавирусом имеют сопутствующее заболевание диабетом, один ребенок - заболевание печени. У двух детей иммунодефициты, а пятеро имеют сердечно-сосудистые заболевания. Хронические заболевания легких у 6 детей, а у семерых - хронические неврологические или нейромышечные болезни.

В Минздраве назвали количество детей с коронавирусом в интенсивной терапии

Напомним, ранее сообщалось, что больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано среди детей в возрастной категории 10-14 лет. В этой возрастной категории подтверждено более 200 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего детей заболели коронавирусом в Черновицкой области - более 150.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине было подтверждено более 20 случаев коронавируса среди детей. В Минздраве отмечали, что общее количество инфицированных коронавирусом детей превысило 900.

Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - Минздрав В оккупированном Крыму зафиксировали более 260 случаев COVID-19
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныпреступленияКоронавирус
News
On Top