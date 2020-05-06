В Минздраве назвали количество детей с коронавирусом в интенсивной терапии

Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Один больной коронавирусом ребенок находится на аппарате ИВЛ

По состоянию на 6 мая в отделениях интенсивной терапии в Украине находятся 10 больных коронавирусом детей. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в своем Telegram-канале.

По данным ЦОЗ, по состоянию на сегодня один больной коронавирусом ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких и еще один на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Кроме того, трое детей с коронавирусом имеют сопутствующее заболевание диабетом, один ребенок - заболевание печени. У двух детей иммунодефициты, а пятеро имеют сердечно-сосудистые заболевания. Хронические заболевания легких у 6 детей, а у семерых - хронические неврологические или нейромышечные болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано среди детей в возрастной категории 10-14 лет. В этой возрастной категории подтверждено более 200 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего детей заболели коронавирусом в Черновицкой области - более 150.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине было подтверждено более 20 случаев коронавируса среди детей. В Минздраве отмечали, что общее количество инфицированных коронавирусом детей превысило 900.