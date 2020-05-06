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В Украине за сутки умерли 11 больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 09:11
В Украине за сутки умерли 11 больных коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

Количество жертв вируса увеличилось до 327

За минувшие сутки было зарегистрировано 11 новых смертельных случаев от коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на утро 6 апреля, в Украине официально подтверждено 327 случаев смерти от COVID-19.

"Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом 118 пациентов выздоровели", - сообщил Степанов.

Напомним, вчера сообщалось о 316 летальных случаев. Больше всего смертей зафиксировано в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Вчера в Украине было зафиксировано рекордно низкий процент украинцев, которые заболели СOVID-19. В то же время, Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни.

Сегодня Минздрав сообщил об увеличении числа новых случаев заражения. Так, за сутки коронавирус подтвердили у 487 человек. Общее число случаев инфицирования в Украине - 13 184 человек.

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