В Украине за сутки умерли 11 больных коронавирусом

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Количество жертв вируса увеличилось до 327

За минувшие сутки было зарегистрировано 11 новых смертельных случаев от коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на утро 6 апреля, в Украине официально подтверждено 327 случаев смерти от COVID-19.

"Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом 118 пациентов выздоровели", - сообщил Степанов.

Напомним, вчера сообщалось о 316 летальных случаев. Больше всего смертей зафиксировано в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Вчера в Украине было зафиксировано рекордно низкий процент украинцев, которые заболели СOVID-19. В то же время, Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни.

Сегодня Минздрав сообщил об увеличении числа новых случаев заражения. Так, за сутки коронавирус подтвердили у 487 человек. Общее число случаев инфицирования в Украине - 13 184 человек.