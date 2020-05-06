В Херсонской области количество больных коронавирусом близится к 150

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки выявили 3 новых случая

В Херсонской области количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось до 146. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что на протяжении суток, 6 мая, в области зарегистрировали 3 новых случая заражения. Все инфицированные контактировали ранее больными коронавирус.

"Это 3 человека из Скадовского района. Сейчас их состояние удовлетворительное, в подключение к аппарату ИВЛ не нуждаются, находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. Поэтому по состоянию на 6 мая в области 146 лабораторно подтвержденных случаях на коронавирус. Из них 62 человека уже выздоровели, и, к сожалению, есть 2 летальных исхода", - сообщили в ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 6 мая в отделениях интенсивной терапии в Украине находятся 10 больных коронавирусом детей. Один больной коронавирусом ребенок находится на аппарате ИВЛ.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали рост числа новых случаев коронавируса после трехдневного спада. За 5 мая заболели 487 человек. Общее количество инфицированных выросло до 13 184 человек. Умерли за прошлые сутки 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 в Украине стали 327 человек.