В Днепропетровской области за сутки возникло 85 пожаров на открытых территориях

Фото: пожар на поле (dsns.gov.ua)

Общая площадь пожаров составила более 10 гектаров

За прошедшие сутки в Днепропетровской области возникло 85 пожаров на открытых территориях. Горела сухая растительность и камыши.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Общая площадь пожаров составила более 10 гектаров.

В частности, огонь распространялся в природных экосистемах и городах Днепр, Каменское, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Павлоград, а также в Апостоловском, Васильковском, Верхнеднепровском, Днепровском, Криничанском, Магдалиновском, Межевском, Новомосковском, Синельниковском, Софиевском, Петриковском, Петропавловском, Покровском, Пятихатском, Томаковском, Широковском и Царичанском районах.

Спасатели дали рекомендации, чтобы предотвратить распространение пожаров.

"Находясь за городом, на приусадебных участках и на открытых территориях, не сжигайте сухую растительность, не разводите костер в лесах, на торфяниках, воздержитесь от курения или пользования открытым огнем в указанных местах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области обстрел боевиков вызвал пожар.

Как писало РБК-Украина, почти в половине областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.