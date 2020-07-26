ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Почти в половине областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Украина, Воскресенье 26 июля 2020 11:14
Почти в половине областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: пожар на поле (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Лишь на севере Украины нет больших угроз возникновения пожаров в экосистемах

В воскресенье, 26 июля, в 10 областях Украины сохраняется высокий риск возникновения огня на открытых территориях. Также пожары возможны в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 26 июля, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине сегодня будет дождливой на западе, а в остальной части страны будет сухо.

Кроме этого, на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Отметим, в первой половине дня в столице и Киевской области ухудшится погода: ожидается град, грозы и шквалы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пожарная опасностьПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь