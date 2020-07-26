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В Донецкой области обстрел боевиков вызвал пожар, горят дома

Зайцево, Воскресенье 26 июля 2020 18:14
В Донецкой области обстрел боевиков вызвал пожар, горят дома
Фото: пожар в Зайцево (novynarnia.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пожар помогают тушить украинские военные

В Донецкой области произошел пожар в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков. Пожар вспыхнул в прифронтовом поселке Зайцево.

Об этом сообщает "Новинарня" со ссылкой на военных.

Как рассказали украинские военнослужащие, которые находятся в поселке, после двух обстрелов боевиков вспыхнуло поле, а затем огонь перекинулся на дома.

Из-за сухой и жаркой погоды огонь быстро распространяется травяной подстилкой. Предварительно, горят около 15 дворов мирных жителей Зайцево.

К тушению пожара привлечены военнослужащие двух частей Вооруженных сил Украины, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: пожар в Зайцево (novynarnia.com)

Напомним, ранее пожар из-за обстрела боевиков произошел в Луганской области; огонь вспыхнул на территории лесничества.

Добавим, сегодня в большинстве областей Украины наблюдается высокий уровень пожарной опасности.

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