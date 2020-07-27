У Дніпропетровській області за добу виникло 85 пожеж на відкритих територіях

Фото: пожежа на полі (dsns.gov.ua)

Загальна площа пожеж склала понад 10 гектарів

За минулу добу в Дніпропетровській області виникло 85 пожеж на відкритих територіях. Горіла суха рослинність та очерет.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Загальна площа пожеж склала понад 10 гектарів.

Зокрема, вогонь поширювався в природних екосистемах та містах Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Павлоград, а також Апостолівському, Васильківському, Верхньодніпровському, Дніпровському, Криничанському, Магдалинівському, Межівському, Новомосковському, Синельниківському, Софіївському, Петриківському, Петропавлівському, Покровському, П'ятихатському, Томаківському, Широківському та Царичанському районах

Рятувальники дали рекомендації, щоб запобігти поширенню пожеж.

"Перебуваючи за містом, на присадибних ділянках і на відкритих територіях, не спалюйте суху рослинність, не розводьте багаття у лісах, на торф'яниках, утримайтеся від куріння або користування відкритим вогнем у зазначених місцях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області обстріл бойовиків викликав пожежу.

Як повідомляло РБК-Україна, майже у половині областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.