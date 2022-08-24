В Днепропетровской области снова сработала ПВО
Фото: в Днепропетровской области снова сработала ПВО (Getty Images)
В Днепропетровской области сработала система противовоздушной обороны в среду, 24 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДнипроTV.
Сообщается, что ПВО сработала в Синельниковском районе.
Напомним, сегодня российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области.
В результате атаки погиб 11-летний ребенок.
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