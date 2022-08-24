В Днепропетровской области снова сработала ПВО

В Днепропетровской области сработала система противовоздушной обороны в среду, 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДнипроTV .

Сообщается, что ПВО сработала в Синельниковском районе.

Напомним, сегодня российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области.

В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.