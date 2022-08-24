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В Днепропетровской области снова сработала ПВО

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Днепропетровская область, Среда 24 августа 2022 20:42
В Днепропетровской области снова сработала ПВО Фото: в Днепропетровской области снова сработала ПВО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Днепропетровской области сработала система противовоздушной обороны в среду, 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДнипроTV.

Сообщается, что ПВО сработала в Синельниковском районе.

Напомним, сегодня российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области.

В результате атаки погиб 11-летний ребенок.

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Днепропетровская область
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