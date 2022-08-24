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У Дніпропетровській області знову спрацювала ППО

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Дніпропетровська область, Середа 24 серпня 2022 20:42
У Дніпропетровській області знову спрацювала ППО Фото: у Дніпропетровській області знову спрацювала ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Дніпропетровській області спрацювала система протиповітряної оборони у середу, 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДніпроTV.

Повідомляється, що ПВО спрацювала у Синельниківському районі.

Нагадаємо, сьогодні російська ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Внаслідок атаки загинула 11-річна дитина.

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Дніпропетровська область
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