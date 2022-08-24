У Дніпропетровській області знову спрацювала ППО
Фото: у Дніпропетровській області знову спрацювала ППО (Getty Images)
У Дніпропетровській області спрацювала система протиповітряної оборони у середу, 24 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДніпроTV.
Повідомляється, що ПВО спрацювала у Синельниківському районі.
Нагадаємо, сьогодні російська ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Внаслідок атаки загинула 11-річна дитина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.