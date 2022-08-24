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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: под завалами оказались двое детей

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Днепропетровская область, Среда 24 августа 2022 15:47
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: под завалами оказались двое детей Иллюстративное фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область, под завалами оказались двое детей (facebook com MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область 24 августа. Вражеская ракета попала в частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Отмечается, что захватчики обстреляли Синельниковский район около 15:00. Российская ракета попала в частный дом.

В результате обстрела двое детей оказались под завалами. Спасатели эвакуировали их, они выжили.

Напомним, ночью 24 августа российские оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Вчера днем захватчики обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области из "Ураганов" и ствольной артиллерии.

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Днепропетровская область
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