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В Днепропетровской области сократили комендантский час

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Воскресенье 17 апреля 2022 16:28
В Днепропетровской области сократили комендантский час Фото: в Днепропетровский области сократили комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской области с завтрашнего дня сократят комендантский час. Он будет начинаться в 22:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Хорошая воскресная новость. С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час. Теперь он с 22.00 до 5.00. Продолжаем работать на победу", - пишет Резниченко.

Фото: в Днепропетровский области сократили комендантский час(фото t.me/dnipropetrovskaODA)

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Украина Днепропетровская область
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