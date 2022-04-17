В Днепропетровской области сократили комендантский час

В Днепропетровской области с завтрашнего дня сократят комендантский час. Он будет начинаться в 22:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Хорошая воскресная новость. С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час. Теперь он с 22.00 до 5.00. Продолжаем работать на победу", - пишет Резниченко.

Война России против Украины длится пятьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.