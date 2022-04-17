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В Дніпропетровській області скоротили комендантську годину

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Неділя 17 квітня 2022 16:28
В Дніпропетровській області скоротили комендантську годину Фото: в Дніпропетровський області скоротили комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській області відзавтра скоротять комендантську годину. Вона починатиметься о 22:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Гарна недільна новина. Відзавтра скорочуємо в області комендантську годину. Тепер вона з 22.00 до 5.00. Продовжуємо працювати на перемогу", - пише Резніченко.

Фото: в Дніпропетровський області скоротили комендантську годину(t.me/dnipropetrovskaODA)

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