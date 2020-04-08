У Дніпропетровській області різко зросла кількість заражених коронавірусом

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ повідомив про ситуацію в областях з коронавірусом

Коронавірус в Україні охопив 23 області і Київ, станом на ранок 8 квітня в країні 1668 заражених COVID-19. Про ситуацію в областях повідомили у прес-службі МОЗ.

За добу в Україні заразились 206 людей. Різко зросла кількість заражених у Дніпропетровській області, з 15 до 41. Найбільше заражених у Києві - 256 випадків, ситуація в областях:

Вінницька область - 89 випадків;

Волинська область - 36 випадків;

Дніпропетровська область - 41 випадок;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 21 випадок;

Закарпатська область - 43 випадки;

Запорізька область - 45 випадків;

Івано-Франківська область - 198 випадків;

- 198 випадків; Кіровоградська область - 57 випадків;

Київська область - 120 випадків;

Львівська область - 36 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 32 випадки;

Полтавська область - 17 випадків;

Рівненська область - 44 випадки;

Сумська область - 56 випадків;

Тернопільська область - 168 випадків;

- 168 випадків; Харківська область - 5 випадків;

Херсонська область - 15 випадків;

Хмельницька область - 15 випадків;

Чернівецька область - 273 випадки;

- 273 випадки; Черкаська область - 80 випадків;

Чернігівська область - 7 випадків.

Також в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних з захворюванням коронавірусом. Станом на ранок 8 квітня в Україні померли 52 пацієнти, хворих на COVID-19.

Нагадаємо, зранку з київського аеропорту "Жуляни" до Риму вилетів літак з дезінфекційними рідинами, як гуманітарна допомога італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.