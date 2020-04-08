У Дніпропетровській області різко зросла кількість заражених коронавірусом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
МОЗ повідомив про ситуацію в областях з коронавірусом
Коронавірус в Україні охопив 23 області і Київ, станом на ранок 8 квітня в країні 1668 заражених COVID-19. Про ситуацію в областях повідомили у прес-службі МОЗ.
За добу в Україні заразились 206 людей. Різко зросла кількість заражених у Дніпропетровській області, з 15 до 41. Найбільше заражених у Києві - 256 випадків, ситуація в областях:
- Вінницька область - 89 випадків;
- Волинська область - 36 випадків;
- Дніпропетровська область - 41 випадок;
- Донецька область - 11 випадків;
- Житомирська область - 21 випадок;
- Закарпатська область - 43 випадки;
- Запорізька область - 45 випадків;
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Івано-Франківська область - 198 випадків;
- Кіровоградська область - 57 випадків;
- Київська область - 120 випадків;
- Львівська область - 36 випадків;
- Луганська область - 3 випадки;
- Одеська область - 32 випадки;
- Полтавська область - 17 випадків;
- Рівненська область - 44 випадки;
- Сумська область - 56 випадків;
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Тернопільська область - 168 випадків;
- Харківська область - 5 випадків;
- Херсонська область - 15 випадків;
- Хмельницька область - 15 випадків;
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Чернівецька область - 273 випадки;
- Черкаська область - 80 випадків;
- Чернігівська область - 7 випадків.
Також в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних з захворюванням коронавірусом. Станом на ранок 8 квітня в Україні померли 52 пацієнти, хворих на COVID-19.
Нагадаємо, зранку з київського аеропорту "Жуляни" до Риму вилетів літак з дезінфекційними рідинами, як гуманітарна допомога італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.