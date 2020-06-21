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У Дніпропетровській області сталася ДТП, 3 людини загинули та 4 постраждали

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 09:28
У Дніпропетровській області сталася ДТП, 3 людини загинули та 4 постраждали
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Серед жертв є діти

У Дніпропетровській області легковий автомобіль Nissan Maxima зіткнувся з вантажівкою DAF, в результаті чого загинули 3 людини й ще 4 постраждали. Аварія сталася в Солонянському районі на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, ДТП сталося 20 червня близько 10 години вечора.

"З вантажним автомобілем DAF, який здійснював маневр розвороту, на великій швидкості зіткнувся легковий автомобіль Nissan Maxima, в салоні якого перебувало 7 осіб, з них 3 дитини. У вантажному автомобілі перебував 1 водій. В результаті зіткнення загинули 3 людини, з них 1 дитина: 2 чоловіків і дівчинка. Постраждали 4 людини, з них 2 дитини: 2 жінки та два хлопчики.", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізували у важкому стані. Співробітники поліції ще з'ясовують усі обставини цієї ДТП.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі сталася ДТП із пожежею, в результаті якої загинули дві людини.

Також РБК-Україна писало, що 15 червня у Вінниці жінка в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох маленьких дітей.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДТПДнепропетровская область
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